ВС России заблокировали украинскую группировку под Курахово

Подразделения ВС России заблокировали группировку Вооруженных сил Украины. Как сообщили ТАСС в силовых структурах, части украинской армии окружены в районе села Успеновка под Курахово.

Силовики уточнили, что противник заблокирован на рубеже от села Веселый Гай и до Успеновки южнее Курахова. ВСУ не смогут выйти из огневого мешка, протяженность которого составляет более четырех километров, невредимыми.

Как сообщалось ранее, группы боевиков ВСУ остаются в западной и северо-западной частях Курахова. Тем временем российские военные проводят зачистку от украинских подразделений в Южном микрорайоне Курахово.