Украинские власти назвали цели массированного удара ВС России

Целью массированного удара ВС России по украинской инфраструктуре стали по большей части объекты энергетики. Об этом заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.

Как сообщила пресс-служба украинского ведомства в Telegram, под ударом оказались предприятия энергетики по всей Украине. В Минэнерго добавили, что предпринимаются меры для минимизации последствий.

О начале массированного ракетного удара по Украине сообщал ранее, в частности, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его данным, атака началась около 05:00 по московскому времени. Было запущено 120 ракет, по всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Стало известно о поражении военных аэродромов и складов ВСУ.