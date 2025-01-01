Собянин: Беспилотный трамвай проехал в Москве уже более 2,4 тыс. км

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил стратегию действий по развитию трамвайной сети на 2025 год и среднесрочную перспективу.

В настоящий момент протяженность трамвайных путей составляет около 420 километров, действует 35 маршрутов. Ежедневно пассажиры совершают около 700 тысяч поездок. Один из самых популярных маршрутов - № 17 "Медведково" - "Останкино". В парке Московского метрополитена - около 550 вагонов. В ближайшие годы ожидается закупка еще около 100 современных трамваев. Это позволит полностью обновить парк.

В сентябре открылась новая трамвайная линии на улице Сергия Радонежского и организовали маршрут № 2. В ближайшие годы планируется расширить трамвайную сеть Москвы, отметил Собянин.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов рассказал о планах и ходе запуска первого в стране беспилотного трамвая. Он будет проходить в три этапа.

В ходе первого этапа проводятся испытания беспилотного трамвая на улицах города без пассажиров с водителем и системой дублирования его действий.

На втором этапе трамвай выходит на маршрут с пассажирами и без них, а водитель лишь страхует его действия. На третьем этапе трамвай будет курсировать в полностью беспилотном режиме на маршруте с пассажирами.

За время тестирования беспилотнный трамвай проехал уже свыше 2,4 тысячи километров и ни разу не нарушил ПДД.

Программное обеспечение для трамвая создают сотрудники Московского метрополитена без привлечения сторонних компаний, подчеркнул Ликсутов.