Глава Минобороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Восток".

Министр заслушал доклады командования по текущей обстановке и основных задачах на операционных направлениях в зоне ответственности "Востока", сообщили в оборонном ведомстве.

За месяц группировка освободила семь населенных пунктов и взяла под контроль участок общей площадью более 300 квадратных метров. Противник понес существенные потери в живой силе и технике, доложил министру командующий группировкой войск "Восток" генерал-лейтенант Андрей Иванаев.

Белоусов поблагодарил бойцов за высокие результаты и вручил государственные награды отличившимся бойцам.

Также министру показали улучшенные образцы штатного вооружения, средств связи и образцы роботизированных комплексов различного назначения.