"Зима в Москве": легенды хоккея сразятся против блогеров на ледовом катке

В рамках проекта "Зима в Москве" легенды хоккея сыграют против команды блогеров. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Благотворительный хоккейный матч пройдет завтра, 14 декабря.

"Матч – это не только соревнование, но и благородная миссия. Его участники собирают подарки для пациентов Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка, в которой лечат наших защитников. Этот госпиталь с более чем вековой историей является важным медицинским учреждением, оказывающим помощь военнослужащим и ветеранам. Каждый гость матча сможет внести свой вклад в это доброе дело, помогая создать немного тепла и радости для тех, кто особенно нуждается в поддержке в зимние праздники. Этот хоккейный матч – возможность не только увидеть мастерство легенд и креатив блогеров, но и стать частью важного благотворительного события. Приходите всей семьей, чтобы насладиться игрой, поддержать спортсменов и подарить частичку праздника тем, кто в нем нуждается. Начало матча в 15:00, сбор гостей с 14:00", – сообщила пресс-служба цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Более подробная информация – на сайте.

Ранее сообщалось, что территорию ВДНХ украсили в рамках проекта "Зима в Москве". Площадки преобразились к новогодним праздникам.