Киев потребовал срочно прислать ему 20 систем ПВО

Киеву срочно нужны системы противовоздушной обороны. Об этом заявил после массированного удара ВС России по украинской инфраструктуре глава МИД Украины Андрей Сибига.

Украинский министр написал в социальной сети X, что утром 13 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Он был нацелен, в первую очередь, на энергетическую систему. Сибига призвал кураторов киевского режима срочно поставить на Украину 20 систем противовоздушной обороны NASAM, HAWK или IRIS-T.

ВС России 13 декабря наносят массированный удар по украинской территории. Стало известно, что с 05:00 по московскому времени запущено 120 ракет. Взрывы прогремели на объектах в Одессе, Киевской области, пригороде Харькова и других регионах Украины.