ФСБ пресекла попытку покушения на замгендиректора КБ в Коломне

Сотрудники ФСБ задержали в Коломне двух киллеров, готовивших покушение на заместителя генерального директора конструкторского бюро. Злоумышленники планировали взорвать автомобиль.

Как сообщает в Telegram РЕН ТВ, двух исполнителей завербовали неизвестные через мессенджер. От них потребовали совершить расправу над бизнесменом Геннадием Девятковым. Заказчики передали киллерам информацию о машине и взрывное устройство, которое они установили под днище.

Благодаря профессиональным действиям сотрудников Федеральной службы безопасности довести дело до конца киллерам не удалось. Исполнителей задержали, возбуждено уголовное дело.