Россиян предложили "перепрошить" для повышения рождаемости

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил "перепрошить" россиян для повышения рождаемости в стране.

С такой инициативой он выступил в ходе прямой линии с жителями региона. По мнению политика, экономические меры - материанский капитал и различные пособия - не помогают решить вопрос демографии, нужно "копаться в головах людей".

"Мы 30 лет лепили общество потребления. А обществу потребления дети не нужны. Когда у вас есть дети, потреблять сложнее <…> Нужно перепрошивать информационную повестку", - сказал Шумков (цитата по ЕАН).

Начать "перепрошивку" нужно с "работы над сокращением числа абортов", уверен губернатор.

Это уже не первый случай, когда из Курганской области поступают странные инициативы, связанные с демографией. Так, в прошлом месяце депутат Александр Ильтяков призвал заводить детей, пока "рожалка работает".

В соседней Свердловской области призвали рожать сварщиков и маляров, чтобы решить проблему нехватки кадров.