Собянин: В центрах "Мои документы" можно получить справку об участии в СВО

Мэр столицы Сергей Собянин объяснил, как в Москве можно получить справку об участии в СВО. Это стало возможно в том числе в центрах госуслуг, отметил мэр в своем Телеграм-канале.

"В центрах госуслуг "Мои документы" теперь можно получить справку об участии в СВО. Она нужна для подтверждения права на правовую и социальную помощь, для получения мер социальной поддержки", – написал Собянин.

По его словам, за документом могут обратиться не только участники спецоперации, но и члены их семей.

"Помимо центров "Мои документы" справку помогут оформить на портале государственных услуг РФ, в Военно-социальном центре Минобороны России, Едином центре поддержки участников СВО, в военкомате или воинской части", – заключил мэр.

Ранее правительство утвердило размеры выплат раненым участникам СВО. Компенсации будут разными.