США и Турция договорились о будущем Сирии

Вашингтон и Анкара достигли согласия о видении будущего Сирии. С заявлением по итогам визита в Турцию выступил госсекретарь США. По словам Энтони Блинкена, США и Турция "нацелены на освобождение сирийского народа от оков Башара Асада".

Блинкен в Анкаре встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД Хаканом Фиданом. По словам госсекретаря, видение о будущем Сирии согласовано "в широком смысле".

Представители вооруженной оппозиции в Сирии 8 декабря захватили заявили, что установили контроль над страной. Сирийский президент Башар Асад после переговоров с участниками конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну. В Кремле позже подтвердили, что Асад с семьей прибыл в Москву, передает РИА Новости.