Владимир Путин поздравил ЛДПР с 35-летием

Сегодня в столице стартовал съезд Либерально-демократической партии России. В этом году собрание проходит под знаком юбилея - ЛДПР исполнилось 35 лет

На мероприятие заявлены делегаты из всех 89 субъектов страны, в том числе представители региональных отделений от вновь воссоединенных территорий. Приветственную телеграмму участникам съезда направил Владимир Путин. Президент поздравил делегатов и гостей со знаменательной датой и отметил твердое стремление партии отстаивать ценности патриотизма, сильного и единого государства.

"Успех ЛДПР, конечно, был определен ярким лидером. Жириновский сам был представителем народа. Жириновский был представителем миллионов простых людей, на защиту которых он будет и потом тратить каждый день своей жизни. Которых он будет защищать всю свою оставшуюся яркую политическую жизнь", - заявил Леонид Слуцкий.