Собянин: Мост через Москву-реку между Шелепихинской набережной и Филевской поймой достроят в 2025 году

В столице завершена надвижка нового моста - между Шелепихинской набережной и Филевской поймой через Москву-реку. Сегодня объект осмотрел мэр Сергей Собянин. Глава города заявил, что движение по мосту откроют уже в следующем году. А всего за последние несколько лет в столице возвели свыше 30 таких конструкций.

Этот мост через Москву-реку стал вызовом и для проектировщиков, и для строителей. Здесь впервые в столице применяется сложная технология - так называемая надвижка.

"В Москве именно в такой конструкции пролетные строения, которые бы состояли из пролетной части и арки, не надвигались. Они монтировались в навес. Здесь нам сборку на временных опорах запретили, сказали, необходимо надвигать, чтобы было постоянное движение по Москва-реке", - сообщил Илья Журавлёв, заместитель главного инженера подрядной организации.

Вести масштабную стройку в окружении жилых микрорайонов непросто. К тому же, сама конструкция - сложная и нестандартная. Но этот мост здесь очень нужен: он соединит Береговой проезд с Шелепихинской набережной, Филёвской поймой и Шелепихинским шоссе. Сейчас, чтобы добраться с одного берега на другой, автомобилистам приходится объезжать почти три километра. Новый мост сократит время в пути примерно на 8 минут.

"Данный объект протяженность имеет 2 км 100 м, мост через реку составляет 315 метров, плюс эстакадные части. Монолитный бетон и металлическое пролётное строение. На данном мосту будет шесть полос движения по три в каждом направлении, плюс пешеходные зоны с каждом стороны порядка 2 метров шириной каждая", - пояснил Алексей Рогачёв, директор филиала подрядной организации.

Новый мост изменит транспортную доступность строящихся жилых комплексов, а также снизит нагрузку на Третье транспортное кольцо, Кутузовский проспект и Шелепихинский мост. Сегодня ход строительства осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мост улучшит транспортную ситуация для четырёх районов Москвы. Сегодня закончили надвижку основных конструкций моста. В целом должны сдать в эксплуатацию в сентябре-октябре следующего года", - отметил Собянин.

Строить мост начали в январе 2023 года. Выполнено уже больше половины работ. Сейчас строители монтируют металлоконструкции эстакадной части и основание под лестничный сход со стороны района Филёвский парк. Всё это - часть проекта строительства Национального космического центра, который предусматривает четыре новых моста через Москву-реку.