В Москве встретили победителей Международной естественно-научной олимпиады юниоров

В Москве встретили школьников-победителей 21-й Международной естественно-научной олимпиады юниоров. Она проходила в начале декабря в Румынии. Участники российской команды завоевали на ней три золотые и две серебряные медали.

Нужно было не только выполнить теоретические задания в области физики, химии, биологии, но и провести экспериментальные научные исследования. Готовили участников к олимпиаде преподаватели Московского физико-технического института и сотрудники образовательного центра "Сириус". Уже в Москве школьники поделились секретами своего успеха.