Минобороны отчиталось об ответе на удар ATACMS по Таганрогу

Российские военные нанесли массированный удар по объектам топливной и энергетической инфраструктуры (ТЭК) Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса (ВПК).

Это ответ на недавний удар украинской армии ракетами ATACMS по Таганрогу в Ростовской области, сообщили в Минобороны России.

Удар российских военных был нанесен высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования и ударными бесплотниками.

"Цель удара достигнута. Все объекты поражены", - заявили в пресс-службе оборонного ведомства.

В ночь на среду, 11 декабря, ВСУ пытались атаковать аэропорт в Таганроге. По данным Минобороны, по объекту выпустили шесть дальнобойных американских ракет ATACMS. Две ракеты сбил расчет ЗРК "Панцирь", остальные отклонили средствами РЭБ. В результате удара пострадали российские военные.