Министр спорта Дегтярев избран президентом ОКР

Министр спорта Михаил Дегтярев избран на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР).

За его кандидатуру проголосовали 197 делегатов, двое воздержались, передает "Интерфакс". Дегтярев был единственным кандидатом на пост главы ОКР.

Ранее решение о выдвижении Дегтярева поддержал президент России Владимир Путин.

Предыдущий президент ОКР Станислав Поздняков ушел в отставку 15 октября 2024 года. Он руководитель комитетом с 2018 года.

Дегтярев стал министром спорта России 14 мая 2024 года. До этого он занимал пост губернатора Хабаровского края.