Кремлю понравилось заявление Трампа об ударах вглубь России

Заявление избранного президента США Дональда Трампа об опасности ударов дальнобойных ракет ATACMS вглубь российской территории полностью совпадает с позицией Москвы.

"У нас совпадает видение причин эскалации. Конечно, нам это импонирует", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

При этом в Кремле подчеркнули, что следует дождаться конкретных действий Трампа после церемонии инаугурации, которая пройдет 20 января.

Ранее Трамп заявил, что удары американских ракет по территории России эскалирует ситуацию вокруг конфликта. "Зачем мы это делаем? Мы просто разжигаем эту войну и делаем ее еще хуже", - сказал политик журналу Time.