Песков: Россия добивается не перемирия, а мира

Россия открыта к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Более того, Москва считает их необходимыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В то же время, отметил представитель Кремля, сейчас каких-либо предпосылок для переговоров нет. Украинская сторона их исключает и от них уклоняется.

Песков ответил журналистам на вопрос, как в Кремле оценивают обсуждаемую в ЕС возможность отправки контингента европейских стран на Украину для "наблюдения за режимом перемирия". Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Россия добивается не перемирия, а мира. Мир же наступит после того, как будут выполнены все условия Москвы, передает РИА Новости.