Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Овны

Меркурий заканчивает ретро паузу - прошло время опозданий, путаницы и проволочек! Но для вас наступает приятная пора получения новых знаний и опыта.

Тельцы

Представители знака, ожидающие ответов от государственных органов, чиновников или банков, вскоре их получат. Вам также может поступить выгодное коммерческое предложение.

Близнецы

Где бы вы ни находились, все взгляды противоположного пола будут устремлены на вас. Используйте момент, если для вас актуальны знакомства.

Раки

Можно вздохнуть с облегчением: напряжение, связанное с работой и здоровьем, будет снижаться. Вы получили хороший опыт и теперь знаете, что делать.

Львы

Если вы сталкивались с трудностями в отношениях с близкими или в творчестве, скоро станет легче. Вам также удастся наладить обратную связь с детьми.

Девы

Домашние дела больше не будут тормозить: появятся ресурсы или исполнители. Возможно, вы перераспределите обязанности в семье и вам станет легче.

Весы

Вы сможете быстрее добираться на работу и с работы. А еще получите письмо, которого долго ждали или вам позвонит тот, кто не выходил на связь.

Скорпионы

Финансовая ситуация улучшится: Меркурий поможет вернуть долг или получить заработанное. Вы также можете найти документы, которые искали.

Стрельцы

У вас появится возможность переписать некоторые главы своей жизни, исправить ошибки, которые вы осознали за минувшие три недели. Готовы меняться?

Козероги

Меркурий заканчивает попятное движение и снова летит вперед — затишье позади, и вы можете вздохнуть с облегчением! Дела начнут стремительно ускоряться.

Водолеи

Блогеры, вы скоро получите много лайков, комментариев или подписок в соцсетях. Прямой Меркурий сделает вас более открытыми, остроумными и харизматичными.

Рыбы

Ситуация на работе скоро начнет меняться, и очень быстро. Так что нужно будет внимательно следить за развитием событий. Тем не менее не принимайте поспешных решений.