"Пронзительный холод": синоптики пообещали январскую погоду на выходные

Погода приготовила жителям столицы на выходные неприятный сюрприз: синоптики пообещали москвичам пронзительный холод. Как пояснила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, острых ощущений к 7-градусному морозцу добавит сильный ветер.

14 и 15 декабря в столице установится погода, характерная для января. Уже в пятницу, 13 декабря, температура воздуха достигнет минус 5–7 градусов. Порывы ветра достигнут 12–14 метров в секунду, влажность останется достаточно высокой, передает News.ru.

В субботу погода облачная с прояснениями. Небольшой снег, температура - минус 10–12 градусов ночью и минус 5–7 градусов днем. Осадки усилятся в ночь на воскресенье. Погода облачная, минимальная температура ночью — минус 6–8 градусов в Москве и до минус 10 градусов по области. Днем в столице минус 4–6 градусов, по области — до минус девяти.