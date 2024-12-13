Высадившая кота Твикса проводница оказалась невиновной

Уголовное дело о гибели кота Твикса, которого высадила проводница из поезда, прекращено.

Дело закрыто, так как отсутствует само событие преступления, передает РИА Новости.

Как выяснили правоохранители, кота Твикса из поезда выбросил пассажир, а не проводница. Это подтверждается видеозаписями с камеры из тамбура вагона, сообщил ТАСС адвокат проводницы Владислав Идамжапов.

Пассажира не будут привлекать к ответственности, поскольку следствие не обнаружило в его действиях состава преступления.

В свою очередь представитель хозяина считает, что расследование проводили очень долго и некачественно.

"Дела такого уровня расследуются не очень долго. 10 месяцев не могли допросить пассажиров из вагона. Проводница не пояснила нам, почему она, зная сколько людей в вагоне и сколько с животными, не удосужилась посмотреть в своем приборе, у кого животные", - сказал юрист "360".

Инцидент произошел 11 января на поезде сообщением "Екатеринбург - Санкт-Петербург". Проводница на станции Киров выбросила из вагона кота, который убежал от хозяина и бегал по составу. Кот умер из-за укуса животного и обморожения в километре от городского вокзала.

Позже стало известно, что проводницу временно отстранили от работы. В РЖД также извинились перед хозяином погибшего кота.