Интригующая речь Кира Стармера перед королевскими ВВС на Кипре. Официальный визит британского премьера на остров – первый за 53 года. Причина весомая - королевство намерено увеличить свою вовлеченность в делах Ближнего Востока.

"Чтобы реализовать мой план перемен, нам требуется прочная основа безопасности, но создать ее лишь дома нельзя, для этого требуется, чтобы мы играли нашу роль на мировой арене", - заявил Стармер.

Он договорился об укрепление сотрудничества в области обороны с Саудовской Аравией. Британия предоставит военную помощь и обучит военнослужащих Ливана. Сирия получит 11 миллионов фунтов в рамках гуманитарной помощи. Заявка на возрождение империи.

"В Британии особенность - там идейно доминирует наследственная аристократия. Это люди, впитавшие в себя дух "величайшей британской империи", которые считают себя идейными наследниками и политическими продолжателями. И они да готовы побороться за влияние Британии на Евразию. И через нее - на остальной мир", - объяснил политолог Сергей Станкевич.

Единственная препятствие вот уже не одно столетие – Россия. Ближний Восток - лишь еще одно из направлений, где Британия пытается нанести удар. Главное, конечно, Украина. И Лондон не скрывает, что является архитектором конфликта. Вот недавнее признание бывшего премьера Бориса Джонсона, который сорвал стамбульские мирные переговоры Киева и Москвы: "Давайте признаем, мы ведем прокси-войну. Но мы не даем нашим прокси возможность выполнять поставленную задачу".

Журналисты издания Grayzone пишут, что в Британии действует тайная ячейка, главная цель которой - затянуть конфликт на Украине любой ценой. Для этого под руководством Министерства обороны был создан проект "Алхимия" из ветеранов вооруженных сил и разведки. Среди них - бригадный генерал Саймон Скотт, награжденный орденом Британской империи за "доблестные и выдающиеся заслуги" в Афганистане. Амил Хан – специалист по психологическим войнам и борьбе с дезинформацией. В его послужном списке - якобы программа по смене режима в Сирии. Основателем организации считают потомка пиратов и сторонника запрещенной в России ЛГБТ Чарли Стикленда. Ранее генерал-лейтенант возглавлял объединенный штаб Великобритании, отвечающий за все зарубежные военные операции.

"26 февраля 2022 года, через несколько дней после начала СВО, Стикленд созвал первое заседание "алхимиков". Согласно протоколу собрания, ряд ведущих ученых, аналитиков, стратегов, социологов, пиарщиков и технических специалистов собрались для разработки общей стратегии Великобритании по российско-украинскому конфликту. Документ состоял из серии предложений британскому правительству нанести поражение Путину на Украине и создать условия для формирования открытого миропорядка будущего", - сказано в материале.

"Алхимики" вдохновлялись проектом "Гладио". Тайная операция НАТО после Второй мировой войны, когда в том числе из бывших нацистов создавали террористические ячейки. Своими действиями они должны были дискредитировать коммунистов и помогать США и Британии контролировать страны Европы. А теперь подобные структуры должны дестабилизировать Россию.

"Лица, свободно говорящие по-русски и считающиеся подходящими для тайных операций под прикрытием, включая женщин-операторов, будут внедрены на юг оккупированной Украины и в Крым для сбора разведданных и саботажа ключевых инфраструктурных объектов. Их будут обучать сотрудники Ми-6", - также говорится в статье.

Данные из расследования журналистов косвенно подтвердил и глава британской разведки Ричард Мур: "После Второй мировой войны Управление специальных операций слилось с Секретной разведывательной службой. Мы дорожим нашим наследием в вопросе скрытых действий, которое мы сохраняем и сегодня, помогая Украине противостоять России в конфликте".

Еще одно направление – подготовка украинских спецподразделений для борьбы с российским флотом и десантных операций в Крыму и на Днепре, которые обернулись для Украины провалом. При этом разработчики операций не обращают внимания на их законность – будь то кибератаки или откровенный терроризм, например, подрыв Крымского моста. Последствий не будет, уверены в Лондоне, организация-то неофициальная.

"Это прежде всего попытка отрицания или сокрытия собственной вовлеченности в вооруженный конфликт. Если планируется конфликт высокой интенсивности, то есть и вооруженные столкновения, гибридная война во всех формах, обострения межгосударственных отношений - значит, за этим кто-то стоит, этот кто-то виноват. И в конце концов могут возникнуть вопросы об ответственности", - предупредил историк Олег Хлобустов.

Главная задача "алхимиков" - нанести стратегическое поражение и запустить развал России по балканскому сценарию.

"Они убеждены в том, что Путин потерпит неудачу на СВО, что приведет к краху его правительства. Британцы открыто фантазировали о включении России в финансовый миропорядок, в котором доминирует Запад, под прикрытием "постпутинского плана Маршалла". Особый интерес вызвал блок тезисов "возобновление взаимодействия Лондона с Москвой на мировых энергетических и сырьевых рынках", что указывает на стремление Запада к дешевому российскому газу и пшенице", - пишет Greyzone.

Подобный сценарий Лондон уже пытался реализовать в 19 веке. Вместо Украины была Османская империя. Накануне Крымской войны Меньшиков как посол пытался договориться с турками о гарантиях безопасности на южных границах, но не смог. По словам князя, совет султана, то есть диван, был на английских пружинах. И эти пружины мечтали разрезать Россию, как праздничный пирог. Главный идеолог антирусской политики премьер Британии лорд Палмерстон хотел лишить Россию выходов в Черное и Балтийское моря, снизить присутствие в Азиатско-Тихооокеанском регионе, оторвав Камчатку. Грузию и Крым планировали отдать Турции, Финляндию - Швеции, Прибалтику - Пруссии, Молдавию и Валахию с устьем Дуная - Австрии. Польше отводилась роль буфера. Но грандиозные планы разбились о стойкость и мужество русских войск в Севастополе. А противоречия европейских союзников не позволили реализовать британское переустройство мира.

В итоге им досталось "много чугуна и устаревшего железа, не имеющего цены". Так об итогах Крымской войны писали газеты того времени. Россия уже через 16 лет восстановила контроль над Черным морем, а затем взяла реванш у Турции. А вот союзники еще долго не могли оправиться. Французы потеряли порядка 100 тысяч убитыми, турки около 45, англичане – более 20 тысяч, в их числе и аристократы. Чего только стоит знаменитая, но самоубийственная атака легкой кавалерии, в ходе которой погибли более сотни отпрысков знатных британских фамилий. Тех, кого не достали русская пуля или штык, добили холера и дизентерия. В том числе главнокомандующего лорда Реглана.

О том, какую цену британской короне пришлось заплатить за ненависть к России, напоминали в свое время и Черчиллю, и нынешнему королю Карлу III в ходе их визитов в Севастополь. Но на Туманном Альбионе, видимо, предпочли забыть о темных страницах своей истории, как забыли и об Английском мемориальном кладбище в Севастополе.