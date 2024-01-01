Новый Робин Гуд: кто такой Луиджи Манджоне и зачем он убил главного страховщика США

В четверг, когда Дональд Трамп радостно бил в колокол, открывая торги на Нью-Йоркской фондовой бирже, на улицах Манхеттена противники политической элиты и корпоративной Америки расклеивали листовки с надписью "разыскивается" и перечеркнутой фотографией убитого на прошлой неделе топ-менеджера крупнейшей страховой компаний UnitedHealthcare, а также листовки с фотографиями новых жертв. И среди них - исключительно руководители высшего звена в сфере здравоохранения. Службы безопасности всех медицинских компаний уже экстренно удалили с сайтов фамилии топ-менеджеров и ужесточили правила безопасности.

"Эксперты утверждают, что сейчас вся корпоративная Америка нервничает. Потому что непонятно, какая отрасль станет следующей мишенью после здравоохранения. На этой неделе крупные компании приняли решение увеличить количество сотрудников службы безопасности и количество технологий в офисах и даже в домах руководителей. Топ-менеджеров призвали удалять свои цифровые следы и любую информацию о членах их семьи", - заявил Мэт Иган, корреспондент CNN.

Представители отрасли здравоохранения сильно напряглись не только потому, что Брайан Томпсон, топ-менеджер страховой корпорации, входящей в десятку крупнейших корпораций мира, был застрелен в центре Нью-Йорка практически на пороге отеля "Хилтон". А еще и потому, что народ встал на сторону убийцы. Причём подозреваемого - 26-летнего Луиджи Манджоне – поддерживают не только анонимные пользователи социальных сетей, но и вполне реальные журналисты и эксперты отрасли здравоохранения. Они, естественно, убийство как способ решения проблем не одобряют, но при этом считают, что в данном инциденте виновата современная американская социальная система, которая работает не для людей, а для обогащения корпораций.

"Мы не дикари, мы не террористы, мы не радикалисты – так в чём же дело? А дело в хищническом медицинского страховании, которое уже стало опасно для жизни. Ирония в том, что после выплаты ипотеки здравоохранение является самой большой статьей расходов. Если у тебя возникнут проблемы со здоровьем, ты окажешься на грани банкротства", - отметил журналист Крис Куомо.

"У 100 миллионов американцев есть долги за медицинские услуги, хотя у большинства из них есть медицинская страховка. Но они не могут заставить свои страховые компании оплачивать необходимые им услуги. Так что это был назревающий кризис, который сейчас достиг своего пика. И теперь надо понять, как обуздать эту ярость", - добавил Уэнделл Поттер, эксперт в области здравоохранения.

Другие эксперты сходятся во мнение, что лично Манджоне не смог обуздать свою ярость из-за постоянных болей в спине, которые просто не давали ему жить.

"Такое смещение позвонков может вызывать боль в спине и ногах. В его позвоночнике были четыре винта – больше нам ничего не известно, мы не знаем ,насколько успешной была операция. Хотя есть некоторые опасения на этот счет", - указал нейрохирург Санджай Гупта.

Манджоне в социальных сетях жаловался, что боль сводила его с ума. И ругал врачей, которые плохо лечат. И это при том, что Луиджи мог позволить себе обратиться к лучшим специалистам, потому что он не просто из благополучной и обеспеченной американской семьи, а наследник одного из богатейших кланов. С его семьей даже дружит одна из влиятельнейших женщин Америки – экс-спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. На данный момент семья Манджоне владеет гольф-курортами, сетью домов для престарелых, радиостанцией, управляет благотворительным фондом, который, оказывает финансовую поддержку многим культурным учреждениям, а также медицинским.

Сам Луиджи был гордостью семьи, отлично учился в школе, с отличием окончил престижный Пенсильванский университет Лиги плюща, работал инженером-программистом. Вел обычную жизнь богатого, умного и успешного американца. Знакомые до сих пор не могут поверить в произошедшее и рассказывают о нём исключительно как о порядочном человеке.

Луиджи даже в своих рукописных записях, которые полиция назвала манифестом, заранее перед всеми извинился, попросил не искать сообщников, потому что их нет, и отметил, что дальше терпеть беспредел страховых компаний невозможно, так как эти "паразиты" слишком могущественны и используют людей исключительно ради получения прибыли.

"Что-то должно было произойти между ним и компанией UnitedHealthcare: либо они отклонили его заявление и он не получил поддержку, на которую рассчитывал, либо его завалили документами, которые нужно было предоставить. Я думаю, именно это стало кульминацией того, что заставило его сделать пистолет и в итоге совершить убийство", - предположил Ричард Старополи, экс-директор по информационным технологиям Министерства внутренней безопасности США.

Сторонники Манджоне объявили сбор на оплату услуг адвокатов. Но они вряд ли помогут - уже сейчас понятно, что этот бой американский Робин Гуд проиграет. Эксперты напоминают, что победить страховые компании не удалось ни Обаме, ни Трампу, ни Байдену. А секрет в том, что система здравоохранения в США по силе влияния может конкурировать только с военной промышленностью. Например, в 2024 году именно американское здравоохранение признали худшим среди развитых западных стран, но при этом именно страховые компании США являются самыми прибыльными в мире.

В общем, похоже, у Америки постепенно исчезают аргументы, чтобы называть себя самой лучшей страной. Осталось только понять, как Трамп собрался возрождать величие США, когда одна половина населения сдает анализы в кредит, а другая от безысходности готова убивать, чтобы получить доступ хотя бы к простейшим медицинским услугам.