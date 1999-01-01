Пришельцы, катаклизмы, великое переселение: предсказания Нострадамуса на 2025 год

Легендарный французский предсказатель предрек Большой лондонский пожар, приход к власти Наполеона, Вторую мировую, изобретение атомного оружия, убийство Джона Кеннеди, теракт 11 сентября, пожар в Нотр-Даме и много-много всего. Пожалуй, проще сказать, чего врач и аптекарь Мишель де Нотрдам, более известный как Нострадамус, не предсказывал. Разве что с концом света, который загадочный мистик вроде как назначил на 11 августа 1999 года, промахнулся. Вроде как потому, что никто точно не знает, какие именно события описаны в его пророчествах.

"Не могут до сих пор разгадать, расписать правильно. Потому что он зашифрован. Он остается загадкой, а любая загадка всех интересует, желают раскрыть эту историю, рассказать всю правду, а не могут найти", - отметил Владимир Кузнецов, доктор философских наук, нумеролог.

Кто-то из немецких философов однажды сказал: чудо Нострадамуса заключается не в его текстах, а в искусстве толкователей. Которые вдоль и поперек изучают те самые предсказания - катрены. Для удобства их группировали по сто – в центурии. При жизни автора было опубликованы три издания. После смерти – несколько десятков. В том числе и с дополнениями.

Он родился в 1503 году в небольшом городке Сен-Реми на Юге Франции. В 14 лет поступил в Авиньонский университет на медицинский факультет. В Европе в то время уже вовсю свирепствовала чума. И именно Нострадамус одним из первых нашел способ предотвратить заражение, изготовив розовые таблетки, в основе которых были эфирные масла. И ведь сработало! Да так, что один из городов в качестве благодарности назначил Нострадамусу пожизненное жалование. А Екатерина Медичи сделала его придворным врачом. Тогда-то Мишель и заинтересовался астрологией. И понеслось. Католическая церковь грозила инквизицией, придворные перешептывались, а он назло всем писал: "Молодой лев превзойдет старого на поле брани в единоборстве. Пронзит глаза его сквозь золотую клетку, после чего он умрет лютой смертью".

И, что называется, не в бровь, а в глаз. Причем буквально. 1 июля 1559 года во время рыцарского поединка французский король Генрих II был случайно ранен. Копье соперника через забрало повредило его правый глаз. Спустя 10 дней монарх скончался мучительной смертью. А Нострадамус на следующий же день проснулся знаменитым. Но главное - многочисленные почитатели его таланта наконец получили конкретную дату. Совместив ее с положением планет, можно примерно прикинуть, какому временному отрезку посвящено то или иное предсказание.

Так что там в 2025-м? "Черные тучи направятся туда, где восходит солнце. Грядет великое переселение".

Кто-то увидел в этом виток миграции с Запада на Восток. Мол, в "райском саду" жить станет совсем невыносимо. Другие говорят о смещении центров силы в сторону Азии. Это ведь еще бабка надвое сказала. Да не абы какая, а сама Ванга: "Как только Сирия падет, ожидайте большой войны между Западом и Востоком. Сначала это будет небольшая война, но потом она захватит весь мир, и тогда будет использовано ядерное оружие. Американские материки надолго станут непригодными для жизни. Люди будут ходить без одежды и обуви, жить без еды, топлива и света. Вода станет дороже золота. Затем начнется эпидемия неизвестной болезни. Люди будут падать замертво прямо на улице, даже если раньше ничем не болели. Людей на земле станет мало".

"Ближний Восток, наверное, будет эпицентром всех неприятностей и серьезных конфликтов. Но если смотреть на это глобально, то можно сказать, что весь Ближний Восток будет перекраиваться. И те события, которые развиваются там сейчас, это еще не финал. Конечно, это будут и другие границы, и другая территория. И не только с точки зрения военных вопросов. Сюда вмешаются и природные процессы", - объяснила астролог Светлана Драган.

Наводнения, землетрясения и прочие катаклизмы - еще один прогноз Нострадамуса на предстоящий год. По мнению комментаторов, пострадает Бразилия. Ведь именно там расположены Амазонские леса - "Сад мира".

"Сад мира недалеко от нового города, на пути к полым горам. Его схватят и погрузят в ванну, заставят пить воду, отравленную серой", - говорится в предсказании.

Ну и куда же без инопланетного вмешательства. Именно в 2025 сразу несколько предсказателей предрекли человечеству первый контакт с внеземным разумом: "Из космоса поднимется огненный шар, предвестник судьбы, умоляет мир. Наука и судьба в космическом танце, судьба Земли, второй шанс”.

А вот у кого второго шанса не будет, так это у американской валюты. И это – не Ванга с Нострадамусом и даже не вездесущие "Симпсоны", а датский Saxo Bank. В его шокирующем прогнозе на 2025-й - ослабление роли доллара по вине политики Трампа. Минимум аналитики – лишь бескрайний полет фантазии.

"В мае будет усиливаться прессинг долларовый. Это попытка перезагрузить американскую экономику. Хотя она не увенчается успехом, и, более того, для Трампа события в мае выглядят достаточно опасными. Для него, собственно, и в начале марта выглядит все тревожно. Как будто бы его возможности действовать заблокированы", - продолжает Драган.

Китай на этом фоне превратиться в глобальный модератор мировых процессов. Искусственный интеллект возьмет новую высоту, а на 3D-принтере наконец-то напечатают человеческое сердце. В общем, поворотный обещает быть год.

"Если мы сложим 2025, то будет 9. Соответственно, этот год будет идти под знаком девятки. Девятка означает завершенность. Это будет завершенность какой-то истории. У каждого своя она. Для каждой страны она будет своя. Для мирового сообщества. Это время собирать разбросанные камни", - добавил Кузнецов.

Россия в катренах Нострадамуса не упоминается. Зато есть некая "большая страна северного ветра" – Аквилон. У которой в 2025-м точно все будет хорошо.

Был пророк и в нашем Отечестве.

"Я бы хотел, чтобы 2022-й был годом мирным, но я люблю правду", - говорил Владимир Жириновский. Предсказание на 2025-й он тоже оставил. Личные записки основателя ЛДПР публикуют его однопартийцы: "В 2025 году – объединение Русского мира в границах СССР как минимум. В границах славянского мира как максимум - в 2040 году".

Осталось только поверить и дождаться. Всего каких-то 18 дней. Через год - обязательно проверим.