Байден решил передать Киеву огромное количество оружия до инаугурации Трампа

Белый дом наращивает темпы поставок вооружений на Украину. Администрация президента США Джо Байдена стремится передать Киеву "огромное количество оружия" до инаугурации Дональда Трампа, сообщил телеканал CNN.

Как сообщили телеканалу источники в администрации уходящего американского президента, до середины января США поставят Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни бронемашин и другие средства. Подчеркивается, что речь идет не о новом пакете помощи, а о ранее запланированных поставках.

При этом источники отмечают, что вооружения – вовсе не основная проблема ВСУ. Главным вопросом остается нехватка живой силы. По словам источников, Украина не мобилизует и не обучает достаточное количество солдат для укомплектования передовых подразделений.