Табун лошадей попал в глиняную ловушку в Дагестане

Несколько лошадей провалились в яму с глиной в дагестанском селе Цунта.

Животные провалились в жижу по брюхо. Глина очень вязкая и сильно затягивает. Одна лошадь уже погибла, другие не могут сдвинуться даже на сантиметр.

Усугубляют ситуацию плохие погодные условия: в регионе идет снег, дует сильный ветер и стоит минусовая температура.

Табун принадлежит местному фермеру, который теперь ищет способы спасти оставшихся лошадей, пишет Telegram-канал Shot.

"Видимо, кто-то лошадей напугал, и они попали в эту жижу. Местные ребята на УАЗике вытаскивают их сейчас", - рассказал источник РИА Новости.