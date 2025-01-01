Украинский кабмин продлил запрет на ввоз товаров из России

Запрет на ввоз товаров из России на Украину продлен до конца 2025 года. О решении, принятом украинским кабмином, сообщил внесенный Россией в перечень террористов и экстремистов депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Постановление о запрете ввоза товаров из России было принято Киевом еще 30 декабря 2015 года и с тех пор неоднократно продлевалось. После очередного продления запрет будет действовать до 31 декабря 2025 года, сообщил депутат в Telegram-канале.

Запрет распространяется на ряд промышленных товаров, транспортных средств, удобрений и сельскохозяйственной продукции. В числе запрещенных товаров, в частности, мясо, рыба, кофе, чай, шоколад и другие кондитерские изделия. Нельзя ввозить также детское питание, корм для животных, алкоголь и сигареты.