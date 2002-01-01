Во Франции назначили нового премьер-министра

Новым премьер-министром Франции назначен 73-летний центрист Франсуа Байру.

Об этом в пятницу, 13 декабря, объявил Елисейский дворец.

Байру – лидер партии "Демократическое движение". Занимал пост министра образования, был кандидатом в президенты на выборах 2002, 2007 и 2012 годов.

4 декабря Национальное собрание (парламент) Франции приняло резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье. Вотум недоверия поддержал 331 депутат. Кабмин ушел в отставку впервые с 1962 года. Правительство республики просуществовало всего 91 день, установив антирекорд в истории Франции.

Партия "Патриоты" запустили петицию с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона.