Актер Борис Щербаков в реанимации

На днях Борису Щербакову провели операцию после того, как артист крайне неудачно упал на лестничной площадке в собственном доме. После хирургического вмешательства актер чувствовал себя удовлетворительно. Однако сейчас ему резко стало хуже, медики оценили его состояние как тяжелое и перевели в реанимацию.

У актера диагностировали пневмонию и ряд других нарушений в организме, уточняет телеграм-канал Mash. Артист в сознании, жалуется на слабость и тошноту. Тем не менее, врачи дают положительные прогнозы.

Напомним, что 11 января Борис Щербаков отметил круглую дату. Ему исполнилось 75 лет. Однако юбилей именинник отметил на больничной койке.

Отметим, что Борис Щербаков один из самых успешных и востребованных артистов. Он дебютировал в кино ещё в школьном возрасте, всего сыграл более 200 ролей, в каждой из которых он разный. Но всегда притягательный. Самая любимая - в фильме "Десять лет без права переписки".