Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли высказалась о мужчине-тиране

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли прославилась после выхода на экраны сериала "Великолепный век". Многосерийный фильм стал по-настоящему культовым, а артисты, сыгравшие в нем, получили всемирную славу. Мерьем досталась одна из главных ролей, однако до конца фильма актриса приняла решение не сниматься, поэтому продюсерам пришлось поломать голову, как логично завершить линию ее героини.

Говорят, Узерли решила покинуть успешный проект из-за бурно развивающейся личной жизни. Тогда она встречалась с Джаном Атешем, который окружил ее заботой и вниманием, однако потом стал унижать и манипулировать. А когда он узнал, что Мерьем ждет ребенка, то потребовал прервать беременность. Тогда Узерли бросила мужчину и вернулась к родителям в Германию, где родила дочь Лару. Позже выяснилось, что Атеш был финансовым аферистом, а сейчас вообще находится в розыске.

"Если вы вместе с тем, кто вас унижает, нужно спросить себя, почему вы это ему позволяете. Вы должны ценить себя настолько, чтобы человек, который вас оскорбляет, чувствовал себя обязанным извиниться и приложить усилия, чтобы изменить себя, чтобы это больше не повторилось. Но если он продолжает и дальше себя так вести, я бы посоветовала разобраться в границах допустимого и двигаться дальше. Я считаю, что человек меняется не потому, что мы хотим его изменить. Он может измениться только в том случае, если сам этого захочет", - убеждена актриса.

Мерьем пока не везет в любви. У нее есть вторая дочь Лили. От кого актриса родила ее, точно неизвестно. Сама Узерли о своей личной жизни предпочитает не распространяться. Тем не менее, ходят слухи, что она рассталась с отцом своей второй дочери, потому что отказалась переезжать жить к нему в Америку, сообщает Starhit.