Потери украинских войск на всех направлениях за неделю составили до 12090 человек.

Об этом сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

За прошедшие семь дней ВС России нанесли 15 групповых ударов по объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского военно-промышленного комплекса (ВПК), а также аэродромам, арсеналам и пунктам дислокации войск.

Ранее в Минобороны рассказали об ударе по объектам ТЭК Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса (ВПК). Он стал ответом на недавний удар украинской армии дальнобойными ракетами ATACMS по Таганрогу в Ростовской области.