Дочь узнала о смерти Левкина от посторонних людей: родные так и не решились

Скоро будет месяц как не стало популярного исполнителя, бывшего участника группы "На-На" Владимира Левкина. Певец умер 17 ноября. До этого артист попал в больницу, причем в скорую он сел самостоятельно, его состояние не вызывало опасений, поэтому певец даже не допускал мысли, что уже не вернется домой.

А вот у его жены Марины были странные предчувствия, причем еще задолго до госпитализации артиста. В интервью проекту "Не принято обсуждать" она рассказала о том, какие чувства ее обуревали:

"Моя паника началась с вечера пятницы. Дочь подходила, спрашивала, почему я плачу. А я сама не могла объяснить. Реально не понимала свое состояние. Даже когда Вова сидел на кухне, я говорила ему, мол, давай вызовем скорую, у меня плохое предчувствие, я как будто мерзла".

Когда Марине позвонили и сообщили о смерти Владимира Левкина, та приняла известие спокойно, без слез. Однако сказать об этом дочери Нике так и не решилась. В итоге трагическую новость ей сообщили посторонние люди.

"Когда Ника проснулась и взяла в руки телефон, то не сразу поняла, когда ей стали писать „Никуш, держись, приносим наши соболезнования“. Она отложила телефон, вышла в комнату и увидела наши лица. Никто не знал, как ей сказать", - объяснила вдова Левкина.

Напомним, артиста похоронили 20 ноября на Троекуровском кладбище. Проводить певца в последний путь явились не только друзья и близкие, но и коллеги и поклонники.