Путин обсудил с Совбезом противодействие экстремизму

Дальнейшее развитие оборонно-промышленного комплекса России и противодействие экстремизму обсудил в пятницу Владимир Путин с постоянными членами Совета Безопасности.

"Сегодня на оперативном совещании две темы, но очень, очень серьезные темы. Первая касается дальнейшего развития отраслей оборонной промышленности. А вторая - стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации", - сказал президент.