Мишустин отметил расширение сотрудничества в рамках ЕАЭС

Страны ЕАЭС могут добиться еще больших результатов в развитии совместного технологического суверенитета. Об этом заявил российский премьер выступая на заседании Евразийского межправительственного совета, которое прошло в Москве.

Так, совокупный объем ВВП государств-участников за первые три квартала текущего года вырос более чем на 4,5%. На столько же увеличилось и промышленное производство. А оборот розничной торговли - практически на 8%, перевозки пассажиров - почти на 7,5%.

Российский премьер напомнил, что совсем недавно был запущен механизм субсидирования совместных проектов из бюджета ЕАЭС. И сейчас необходимо информировать бизнес, в том числе промышленные предприятия, которые создают передовые производства, об условиях и преимуществах этой меры поддержки.