Немцев призвали подготовить трехдневный запас еды и воды

Власти Германии обратились к гражданам страны с призывом подготовить трехдневный запас еды и воды, поскольку не исключают блэкаута в ближайшее время. Причина для опасений - истечение срока действия договора о транзите российского газа через Украину, который Киев не хочет продлевать.

Энергетический кризис уже привел к серьезным проблемам в экономике ФРГ. Теперь под угрозой - простые немцы. Ну а граждан США сейчас больше волнует другая проблема. В небе сразу над несколькими городами появились неопознанные летающие объекты.

Репортаж Ольги Оксенич.