"Правительство пошло навстречу": юрист сообщил, что 31 декабря будет выходным днем

Генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс рассказал, почему в этом году 31 декабря будет выходным днем, несмотря на то, что ранее Госдума отклонила законопроект сделать последний день года всегда выходным. Он напомнил, что правительство все продумало заранее и еще летом прошлого года обнародовало постановление.

"Госдума отклонила законопроект о том, чтобы сделать 31 декабря официальным нерабочим праздничным днем, но правительство еще раньше пошло навстречу ожиданиям людей: последний день года станет выходным за счет переноса с 7 января", - сообщил эксперт Life.ru.

Кроме того, отметил он, многие работодатели сами позволяют сотрудникам брать отпуск на этот период или сокращают рабочий день. Да и вообще нередки случаи, когда работоспособность резко уменьшается в последние дни декабря, поэтому начальство не ожидает от сотрудников той же производительности, что и в обычные дни.

К слову, россияне рассказали, когда ставят новогоднюю елку. Оказалось, что 53% россиян ставят ёлку за неделю до Нового года, а 5% опрошенных – накануне праздника, 31 декабря. При этом 75% россиян предпочитают искусственные деревья, живую ель ставят дома лишь четверть опрошенных.