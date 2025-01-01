Следующий год будет годом переговоров по Украине, для Киева это плохие новости на фоне территориальных потерь, не исключено, что уже в 2025 году конфликт завершится, передает газета The New York Times.

По оценке журналистов, переговоры начались бы в любом случае, вне зависимости от исхода выборов в США, но победа Дональда Трампа их ускорит.

"Российские силы продвигаются... Разведведомства полагают, что у Украины скоро закончатся солдаты", - приводит текст материала РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Россия открыта к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Более того, Москва считает их необходимыми. В то же время, отметил представитель Кремля, сейчас каких-либо предпосылок для переговоров нет. Украинская сторона их исключает и от них уклоняется.