Минюст обновил список иноагентов

Минюст России включил в реестр иноагентов художников — Екатерину Марголис, Анатолия Осмоловского и Игоря Поночевного (псевдоним Алеша Ступин). Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

По данным Минюста, все трое открыто осуждали проведение спецоперации на Украине, распространяли материалы других иноагентов, а также формировали негативный образ ВС России в обществе.

Меж тем из списка иноагентов были исключены журналист Алексей Горпинченко и ассоциация по защите прав военнослужащих "Правозащитная группа "Гражданин. Армия. Право" (в связи с ликвидацией организации).

Ранее в реестр иноагентов российского политолога Татьяну Становую, проект "Радио Сахаров" и исследовательский центр "Сова". Все трое распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, а "Сова" еще и получала денежные средства от иностранного источника.