Бывший муж назвал ситуацию беременной Меган Фокс трагичной

На днях появилась информация, что Меган Фокс рассталась со своим возлюбленным Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бэйкер). Поводом якобы послужила некая находка, обнаруженная актрисой в телефоне ее избранника. После этого Меган собрала вещи и уехала. Говорят, инцидент случился еще на День благодарения, однако широкое распространение получил лишь сейчас.

Журналисты сумели взять комментарий у бывшего мужа звезды "Трансформеров", актера Брайана Остина Грина. Он, узнав о расставании экс-супруги с артистом, пожелал Бэйкеру наконец повзрослеть, а всю ситуацию назвал трагичной, передает TMZ.

Меж тем в Сети муссируются данные, что Меган Фокс купила дом, куда перебралась после расставания с возлюбленным. В новом жилище актриса планирует самостоятельно воспитывать будущего ребенка, который должен появиться на свет в начале весны.

О том, что Меган Фокс беременна, слухи стали ходить еще несколько месяцев назад. Актриса вдруг ушла в тень. А когда наконец вышла в свет, то появилась в настолько широком наряде, что за ним было невозможно опознать ее фигуру. Вероятно, тогда она старательно прятала округлившийся живот.