Филипп Киркоров станет Дедом Морозом за 12 млн: "У меня очень красивый костюм с шапкой Мономаха!"

Чем ближе Новый год, тем больше и усиленнее работают представители отечественного шоу-бизнеса. Не секрет, что декабрь для артистов самая горячая пора: съемки в новогодних передачах и "голубых огоньках", корпоративы, запись поздравлений выживают буквально все соки из знаменитостей. А те и рады! Звезды не скрывают, что декабрь "кормит" их на месяцы вперед, ведь ценник многих артистов в преддверии новогодних праздников растет в геометрической прогрессии.

Вот, например, поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров сообщил, что готов прийти на любой праздник в качестве Деда Мороза, главное, чтобы у заказчика было минимум 12 миллионов в качестве гонорара, передает Starhit.

"Поздравлю детишек, спою песни Viva la Diva или „Я за тебя умру“. Есть уже пять заказов на Новый год в этом образе. У меня очень красивый костюм с шапкой Мономаха!" - объявил артист.

График Киркорова расписан на недели вперед. Говорят, декабрь и январь у поп-короля уже распланирован досконально. Причем мероприятий у артиста будет больше, чем обычно.

"У меня пять мероприятий в день! Пять образов. И представляете, так каждый день. И ведь не появишься в одном и том же. Скажут: „Киркорову нечего надеть“. Поэтому приходится: один раз надел — повесил. Или дал поносить", - похвастался Филипп.