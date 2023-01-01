В пяти регионах России за ночь сбили 37 беспилотников

Минувшей ночью над территорией России сбито 37 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись пять регионов. По 12 дронов противника уничтожены и перехвачены над территориями Курской области и Краснодарского края, семь беспилотников сбито в Брянской области, пять – в Орловской и один ликвидирован над Азовским морем.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве. В октябре 2024 года в результате точного попадания был частично разрушен Генштаб ВСУ.