В Минобороны рассказали о подвиге прапорщика Яроповецкого

В Министерстве обороны России рассказали о новых подвигах военных в зоне спецоперации. Младший сержант Чыргал Ооржак, обнаружив вражескую диверсионно-разведывательную группу, вступил в бой с неонацистами. Несмотря на постоянный обстрел и атаки БПЛА Чыргал вёл прицельный огонь по противнику из стрелкового оружия и передавал миномётному расчёту координаты перемещений боевиков, благодаря чему - не допустил их дальнейшего продвижения.

Старший прапорщик Владислав Яроповецкий доставлял боеприпасы и провизию нашим военнослужащим на передовую. В один из рейсов его автомобиль попал под миномётный огонь и атаки беспилотника. Владислав сумел вывести машину из зоны поражения, уничтожил дрон-разведчик, который корректировал миномётный огонь подразделения ВСУ. Он вовремя доставил на передовую боеприпасы и провизию, сообщает "ТВ Центр".