Российские пехотинцы при содействии авиации занимают новые рубежи в зоне СВО

Российские военные уверенно продвигаются вглубь обороны противника. При содействии авиации и артиллерии штурмовые отряды успешно отражают попытки боевиков перейти в контрнаступление.

Воздушное пространство - под контролем наших зенитчиков. Днём и ночью расчёты ЗРК "Стрела-10" группировки "Запад" сканируют небо. Как только в зону ответственности входит воздушный объект, который не отвечает на запрос "свой-чужой", его берут на сопровождение и уничтожают.

Надёжную поддержку пехоте обеспечивают танковые соединения. Экипажи Т-80 "Южной" группировки поражают цели противника на расстоянии до пяти километров. Работают точно по заданным координатам. Заградительный огонь не даёт противнику поднять головы и нанести ответный удар, сообщает "ТВ Центр".