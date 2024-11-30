Президент Грузии Зурабишвили отказалась покидать свой пост

Президент Грузии Саломе Зурабишвили записала видеообращение. Она заявила, что не собирается покидать Президентский дворец после истечения срока полномочий, передает РИА Новости.

"Я остаюсь вашим президентом. Легитимного парламента нет, а нелегитимный парламент не может избрать нового президента. Поэтому никакой инаугурации быть не может, и мой мандат действует до тех пор, пока не будет законно избранный парламент", - сообщила Зурабишвили.

Напомним, выборы нового президента Грузии назначены на 14 декабря, а инаугурация - на 29 декабря. Зурабишвили, как и оппозиция, не признает результатов парламентских выборов, которые прошли 26 ноября. Они считают парламент нового созыва, который должен избрать нового главу государства, нелегитимным.

Европейские политики и бюрократы открыто угрожали Грузии "майданом", ранее заявил премьер-министр Грузии По словам Ираклия Кобахидзе, угрозам не суждено сбыться, четвертая попытка организовать грузинский "майдан" провалилась. Премьер не видит каких-либо существенных рисков для страны.