Климова коротко сообщила, когда выйдет замуж

Екатерина Климова считается одной из самых красивых отечественных актрис. Ее личная жизнь всегда была бурной. Знаменитая артистка трижды состояла в браке. Первым мужем Климовой был ювелир Илья Хорошилов. От него она родила дочь Елизавету. Примечательно, что после развода Илья начал встречаться с подругой Екатерины, актрисой Еленой Бирюковой. Они до сих пор вместе.

Вторым мужем Климовой стал коллега, актер Игорь Петренко. От него актриса родила сыновей Матвея и Корнея. После развода артист продолжает выплачивать Екатерине алименты на детей. В один момент у него накопилось просрочки в размере девяти миллионов рублей. К счастью, Петренко большую часть суммы выплатил.

В третий раз Екатерина сочеталась браком снова с актером. На сей раз ее избранником стал Гела Месхи. Примечательно, что он младше Климовой. От него она родила дочь Беллу. Но и этот брак завершился разводом.

Что сейчас происходит в личной жизни актрисы, точно неизвестно. Сама Екатерина Климова предпочитает не распространяться на эту тему. Однако общаясь в поклонниками в социальной сети, она ответила на вопрос, когда состоится ее четвертое замужество.

"Как только, так сразу", - коротко сообщила актриса.