Роскомнадзор заблокировал Viber на территории России

Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber на территории России, сообщает пресс-служба ведомства.

Причина - неисполнение требований законодательства. А также - размещение противоправной информации.

Полное сообщение ведомства:

Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации.

Депутат Госдумы Антон Немкин уточнил, что сумма выписанных Viber штрафов за последние два года превысила 1,8 миллиона рублей, они до сих пор не оплачены, передает ТАСС.