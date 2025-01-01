Трамп может позвать Путина и Зеленского на инаугурацию и начать переговоры

В ноябре в ходе президентских выборов в США победу одержал лидер Республиканской партии Дональд Трамп. Онт вырвал победу у представительницы Демократической партии Камалы Харрис. 20 января 2025 года Трамп официально вступит в должность.

Меж тем не исключено, что на инаугурацию он пригласит президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение высказал кандидат на пост спецпосланника по Украине и России Кит Келлог.

"Я не удивлюсь, если он сделает что-то подобное. Может ли он это сделать? Конечно, он может это сделать. Он может совершить такой смелый шаг. Когда речь заходит о России и Украине, я действительно верю, что все решится в ближайшие несколько месяцев, потому что он единственный человек, который может это сделать, - президент Дональд Трамп, - и он это сделает", - заявил Келлог в эфире Fox News.

Ранее Дональд Трамп в интервью журналу Time, который, к слову, признал его "человеком года", не стал раскрывать подробности своего плана по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. При этом он подчеркнул, что удары американских ракет по территории России ухудшает ситуацию. "Зачем мы это делаем? Мы просто разжигаем эту войну и делаем ее еще хуже", - сказал политик.