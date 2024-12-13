Певец Григорий Лепс вступил в ЛДПР

Популярный исполнитель, один из самых востребованных артистов отечественной эстрады Григорий Лепс стал членом Либерально-Демократической партии России. Партбилет ему вручил председатель партии Леонид Слуцкий, сообщает РИА Новости.

Кстати, сегодня, 13 декабря, в 55 павильоне ВДНХ на выставке "ЛДПР: 35 лет с народом" прошел внеочередной XXXVI съезд ЛДПР, в котором принял участие руководящий состав партии во главе с Председателем Леонидом Слуцким, делегаты, депутаты из всех регионов, активисты и сторонники, ветераны, в том числе семейные династии партийцев, участники СВО, а также представители общественных организаций, молодежного крыла партии, почетные гости, всего порядка 1000 человек со всех регионов страны.

Напомним, что 9 декабря на ВДНХ открылась выставка, посвященной 35-летию основания ЛДПР. Первую памятную медаль "ЛДПР: 35 лет с народом" вручили президенту России Владимиру Путину, сообщается на официальном сайте партии.