"Да вот забирайте": Надежда Кадышева высказалась о свадьбе сына

Надежда Кадышева и ее ансамбль "Золотое кольцо" переживают вторую волну популярности после того, как песни артистки "Веночек" и "Широка река" получили распространение в Интернете. Их распевают не только взрослые, но и молодежь. Юные ребята не только с удовольствием посещают концерты Кадышевой, но и азартно подпевают и приплясывают под любимые композиции.

В последнее время артистка выступает не только со своим супругом Александром, но и сыном Григорием. Вот так, например, вышло на фестивале "Песня года". Когда журналисты спросили у певицы, не собирается ли она женить наследника, Кадышева коротко, но бойко ответила:

"Да вот забирайте".

Певица прокомментировала любовь молодежи к ее творчеству. Надежда Кадышева призналась, что очень счастлива, что ее музыка нашла отклик в сердцах юношей и девушек.

"Я счастлива просто. Значит, у России есть хорошее будущее и можно не волноваться. Молодежь любит свое родное, они с удовольствием поют песни на концертах. Вы знаете, это приятно. Гастролей тоже много", - призналась певица.

Тем не менее, несмотря на обилие работы, встречать Новый год Надежда Кадышева намерена в тесном кругу, потому что для нее это главный семейный праздник, передает Teleprogramma.pro. И на столе у них будут, по словам сына Григория, пельмени - самое вкусное блюдо, приготовленное артисткой.