В выборах президента Грузии участвует один кандидат

В Грузии сегодня определятся с новым президентом на ближайшие пять лет. Впервые главу государства изберут не граждане, а избирательная коллегия из трёхсот выборщиков.

Кандидат всего один - депутат Михаил Кавелашвили, его выдвинула правящая партия "Грузинская мечта". До прихода в политику он был профессиональным футболистом. Для избрания будет достаточно простого большинства голосов.

Действующий президент Саломе Зурабишвили накануне вновь заявила, что не уйдёт со своего поста. Срок её полномочий истекает 29 декабря. Оппозиция считает парламент нелегитимным и две недели подряд выводит людей на протесты в Тбилиси.

Не стала исключением и эта ночь. В центре столицы собрался многотысячный митинг, демонстранты требовали повторных выборов в Законодательное собрание, сообщает "ТВ Центр".