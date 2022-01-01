В ЮНЕСКО провалилось голосование по скандальному докладу об убитых журналистах

Доклад ЮНЕСКО о безнаказанности преступлений против журналистов в 2022-2023 годах, где не упомянуты погибшие российские сотрудники СМИ, не одобрили. Такое произошло впервые, несмотря на давление Запада.

Большинство стран-членов ЮНЕСКО не согласились с отчётом гендиректора организации Одри Азуле. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова поблагодарила всех, кто направлял письма протеста в адрес ЮНЕСКО.

По её словам, своим фейковым докладом западное меньшинство полностью себя разоблачило, сообщает "ТВ Центр".